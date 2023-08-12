Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом

Віктор Циганков став одним з найкращих у складі жирондинців

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем команди в матчі 1-го туру Ла-Ліги з Реал Сосьєдадом (1:1).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та SofaScore.

Українець відзначився забитим голом та отримав оцінки 7.2 та 7.3 відповідно.

Віктор Циганков, який віддав асист на Довбика, заробив 6.9 та 7.1 бали.

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