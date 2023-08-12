Головне
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 22:30 711
Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом
Сьогодні 21:42 435
Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем, Борнмут із Забарним розписав мирову з Вест Гемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:34 617
Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу над Аль-Хілалем у фіналі арабської Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:16 311
Збірна України в овертаймі дотисла Болгарію в пре-кваліфікації Олімпіади-2024
Сьогодні 21:01 265
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО
Сьогодні 20:18 2196
Колос розібрався з Вересом у 3-у турі УПЛ
Сьогодні 19:14 355
Рух вирвав перемогу в Полісся у 3 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 593
Інгулець розгромив Діназ, Металіст зіграв унічию з Поділлям: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:36 669
Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі
Сьогодні 18:28 873
Прямі трансляції

Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом

Віктор Циганков став одним з найкращих у складі жирондинців
Сьогодні 21:42 435 0
Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим гравцем команди в матчі 1-го туру Ла-Ліги з Реал Сосьєдадом (1:1).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та SofaScore.

Українець відзначився забитим голом та отримав оцінки 7.2 та 7.3 відповідно.

Віктор Циганков, який віддав асист на Довбика, заробив 6.9 та 7.1 бали.

   Актуально: Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 33616
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8190
Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням 7228
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7021
Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа 10613
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12655
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116733
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3180
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38390 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39055 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22312
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20785 1