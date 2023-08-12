Просто мрія українського вболівальника!

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик феєрично дебютував за Жирону в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

Український нападник з'явився на полі на 64-й хвилині, а вже на 72-й забив перший гол за новий клуб.

Найприємніше, що асистував йому Віктор Циганков.

Відео

Гол Довбика дозволив Жироні врятуватися від поразки - 1:1.

Розширене відео епізоду

Нагадаємо Артем офіційно перейшов у Жирону із Дніпра-1 лише кілька днів тому.

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