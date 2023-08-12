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Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом: результати матчів Ла-Ліги

Віктор Циганков асистував на дебютний гол Довбика в Ла-Лізі
Сьогодні 20:00 461 0
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12-го серпня, відбувся матч у межах 1-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
1 тур, 12 серпня

Реал Сосьєдад - Жирона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Кубо, 1:1 - 72 Довбик

Українець Віктор Циганков провів на полі увесь матч і відзначився гольовою передачею. Артем Довбик вийшов на заміну на 64-й хвилині та забив дебютний гол у Ла-Лізі.

Сьогодні відбудеться ще дві зустрічі у чемпіонаті Іспанії:

20:30 Лас Пальмас - Мальорка

22:30 Атлетік - Реал Мадрид

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