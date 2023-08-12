Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12-го серпня, відбувся матч у межах 1-го туру Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
1 тур, 12 серпня
Реал Сосьєдад - Жирона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Кубо, 1:1 - 72 Довбик
Українець Віктор Циганков провів на полі увесь матч і відзначився гольовою передачею. Артем Довбик вийшов на заміну на 64-й хвилині та забив дебютний гол у Ла-Лізі.
Сьогодні відбудеться ще дві зустрічі у чемпіонаті Іспанії:
20:30 Лас Пальмас - Мальорка
22:30 Атлетік - Реал Мадрид
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