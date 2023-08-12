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Барселона хоче підписати Неймара безплатно

Неймар може покинути ПСЖ
Сьогодні 09:40 169 0
Барселона хоче підписати Неймара безплатно
Фото - Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Барселона хоче підписати форварда ПСЖ Неймара безплатно.

Про це повідомляє RMC Sport.

Іспанський клуб, враховуючи своє економічне положення, хоче скористатися тим, що паризький клуб повідомив 31-річному бразильцю, що хоче припинити з ним співпрацю після спливу контракту у 2027 році.

Сам футболіст теж хоче повернутися в каталонський клуб.

Проте це не влаштовує ПСЖ. Парижани не мають наміру відпускати гравця без грошової компенсації. Паризький клуб не може собі дозволити відхід двох зірок (друга - Кіліан Мбаппе) безплатно, особливо з точки зору фінансового фейр-плей.

Купити Неймара зараз може хіба що саудівський Аль-Хілаль.

Повідомлялося, що Хаві не підтримує ідею повернення Неймара.

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