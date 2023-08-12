Барселона хоче підписати Неймара безплатно

Неймар може покинути ПСЖ

Барселона хоче підписати форварда ПСЖ Неймара безплатно.

Про це повідомляє RMC Sport.

Іспанський клуб, враховуючи своє економічне положення, хоче скористатися тим, що паризький клуб повідомив 31-річному бразильцю, що хоче припинити з ним співпрацю після спливу контракту у 2027 році.

Сам футболіст теж хоче повернутися в каталонський клуб.

Проте це не влаштовує ПСЖ. Парижани не мають наміру відпускати гравця без грошової компенсації. Паризький клуб не може собі дозволити відхід двох зірок (друга - Кіліан Мбаппе) безплатно, особливо з точки зору фінансового фейр-плей.

Купити Неймара зараз може хіба що саудівський Аль-Хілаль.

Повідомлялося, що Хаві не підтримує ідею повернення Неймара.

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