Хаві не підтримує ідею повернення Неймара

Хаві не бачить Неймара у своїй команді

Півзахисник ПСЖ Неймар продовжує пропонувати свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє Жерар Ромеро.

Бразилець навіть готовий піти на скорочення зарплатні заради повернення у каталонський клуб.

Жоан Лапорта та частина правління підтримують таку ідею, але не Хаві.

Журналіст Mundo Deportivo Фернандо Поло додає, що Неймар прагне повернутися щоліта відтоді, як перейшов у "ПСЖ".

Проте Хаві чітко усвідомлює, що півзахисник не той футболіст, який зараз потрібен Барсі, і що його час в клубі вже пройшов.

Керівництво вважає можливий трансфер Неймара вдалою ідеєю з маркетингової точки зору, але зі спортивної є сумніви.

Раніше Барселона відмовилася від оренди Неймара.