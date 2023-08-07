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Хаві не підтримує ідею повернення Неймара

Хаві не бачить Неймара у своїй команді
Сьогодні 12:12 178 0
Хаві не підтримує ідею повернення Неймара
#Барселона, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник ПСЖ Неймар продовжує пропонувати свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє Жерар Ромеро.

Бразилець навіть готовий піти на скорочення зарплатні заради повернення у каталонський клуб.

Жоан Лапорта та частина правління підтримують таку ідею, але не Хаві.

Журналіст Mundo Deportivo Фернандо Поло додає, що Неймар прагне повернутися щоліта відтоді, як перейшов у "ПСЖ".

Проте Хаві чітко усвідомлює, що півзахисник не той футболіст, який зараз потрібен Барсі, і що його час в клубі вже пройшов.

Керівництво вважає можливий трансфер Неймара вдалою ідеєю з маркетингової точки зору, але зі спортивної є сумніви.

Раніше Барселона відмовилася від оренди Неймара.

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