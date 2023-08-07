Хаві не підтримує ідею повернення Неймара

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник ПСЖ Неймар продовжує пропонувати свої послуги Барселоні.
Про це повідомляє Жерар Ромеро.
Бразилець навіть готовий піти на скорочення зарплатні заради повернення у каталонський клуб.
Жоан Лапорта та частина правління підтримують таку ідею, але не Хаві.
Журналіст Mundo Deportivo Фернандо Поло додає, що Неймар прагне повернутися щоліта відтоді, як перейшов у "ПСЖ".
Проте Хаві чітко усвідомлює, що півзахисник не той футболіст, який зараз потрібен Барсі, і що його час в клубі вже пройшов.
Керівництво вважає можливий трансфер Неймара вдалою ідеєю з маркетингової точки зору, але зі спортивної є сумніви.
Раніше Барселона відмовилася від оренди Неймара.