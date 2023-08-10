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Кейн сумнівається у переході в Баварію

Кейн може залишитися у Тоттенгемі
Сьогодні 15:55 166 0
Кейн сумнівається у переході в Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - isport.ua.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн схиляється до того, щоб залишитися у клубі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, після довгих переговорів Баварія та "шпори" нарешті досягли угоди щодо англійця.

Однак несподівано 30-річний форвард замислився про те, щоб все-таки залишитися в Лондоні. Через невпевненість Гаррі застигла вся угода.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Кейна взимку.

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