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Баварія спробує підписати Кейна взимку

Кейн може перейти у Баварію в січні
Сьогодні 09:52 251 0
Баварія спробує підписати Кейна взимку
Фото - Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - tribuna.com.

Баварія не припиняє спроб підписати Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Sport1.

Попри те, що Тоттенгем відхилив останню пропозицію Баварії в розмірі 100 мільйонів євро + бонуси, клуби підтримують зв’язок. Мюнхенський клуб поки не ухвалив остаточного рішення, сам Кейн також не розуміє, як йому діяти.

У Баварії є "План Б". Він полягає в тому, щоб спробувати підписати Гаррі у зимове трансферне вікно, а в першій частині сезону на позиції центрального нападника використовувати 18-річного Матіса Теля, який справляє хороше враження на тренерський штаб.

Також джерело повідомляє, що оточення Кейна, зокрема його брат Чарлі, посилило тиск на обидва клуби, щоб внести ясність у майбутнє Гаррі, який хоче визначитися зі своїм майбутнім до початку нового сезону.

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