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УЄФА відправить спостерігачів на матч Аріс - Динамо

В УЄФА вирішили, що поєдинок Аріс — Динамо теж несе в собі підвищений ризик для уболівальників.
Сьогодні 09:54 121 0
УЄФА відправить спостерігачів на матч Аріс - Динамо
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - isport.ua.

УЄФА має намір відправити двох спеціальних спостерігачів на матч Ліги конференцій між Арісом і київським Динамо.

Про це повідомляє sport-fm.gr.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вбивство фаната перед матчем АЕК - Динамо Загреб. УЄФА вважає майбутній матч у Салоніках потенційно небезпечним.

Ймовірно, через те, що кияни анонсували організацію гостьового сектора, УЄФА боїться чергових сутичок із грецькими фанатами.

Тому на матчі будуть присутні два фахівці з безпеки, які повинні будуть простежити, щоб цього вечора ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Динамо у найсильнішому складі вирушило на матч із Арісом.

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