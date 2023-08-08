Матч АЕК - Динамо Загреб перенесено через вбивство уболівальника

Дата матчу наразі не визначена

В ніч перед першим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів АЕК - Динамо Загреб відбулася бійка між вболівальниками команд.

Про це повідомляє RMC Sport.

Один грецький фанат був зарізаний ножем. Пораненого 22-річного хлопця доставили до лікарні Афін, перш ніж він помер від отриманих травм.

Ще щонайменше восьмеро людей отримали поранення.

Загалом в Грецію на автомобілях приїхали від 150 до 180 хорватських уболівальників, хоча УЄФА заборонив їм це через загрозу насильства.

Близько 96 осіб заарештовано.

У зв'язку із цим матч було перенесено на невизначений термін.