Матч АЕК - Динамо Загреб перенесено через вбивство уболівальника

Джерело - tribuna.com.
В ніч перед першим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів АЕК - Динамо Загреб відбулася бійка між вболівальниками команд.
Про це повідомляє RMC Sport.
Один грецький фанат був зарізаний ножем. Пораненого 22-річного хлопця доставили до лікарні Афін, перш ніж він помер від отриманих травм.
Ще щонайменше восьмеро людей отримали поранення.
Загалом в Грецію на автомобілях приїхали від 150 до 180 хорватських уболівальників, хоча УЄФА заборонив їм це через загрозу насильства.
Близько 96 осіб заарештовано.
У зв'язку із цим матч було перенесено на невизначений термін.