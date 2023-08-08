Джерело - Чемпіон.
Динамо вирушило на свій перший єврокубковий матч нового сезону - виїзний поєдинок кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Цього разу маршрут команди пролягав через Чернівці, куди біло-сині вирушили у понеділок увечері.
Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Звідти шлях пролягав через державний кордон до румунського міста Сучави, звідки чартерним рейсом динамівці вирушать до Салоніків.
На стартову гру в єврокубках цього сезону тренерський штаб "Динамо" взяв наступних гравців.
- Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун;
- Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак;
- Півзахисники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані;
- Нападники: Ванат, Беніто
Нагадаємо, що матч Аріс - Динамо відбудеться у четвер, 10 серпня, і розпочнеться о 21:15.
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