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Динамо у найсильнішому складі вирушило на матч із Арісом

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Сьогодні 19:28 557 0
Динамо у найсильнішому складі вирушило на матч із Арісом
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо вирушило на свій перший єврокубковий матч нового сезону - виїзний поєдинок кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Цього разу маршрут команди пролягав через Чернівці, куди біло-сині вирушили у понеділок увечері.

Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Звідти шлях пролягав через державний кордон до румунського міста Сучави, звідки чартерним рейсом динамівці вирушать до Салоніків.

На стартову гру в єврокубках цього сезону тренерський штаб "Динамо" взяв наступних гравців.

  • Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун;
  • Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак;
  • Півзахисники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані;
  • Нападники: Ванат, Беніто

Нагадаємо, що матч Аріс - Динамо відбудеться у четвер, 10 серпня, і розпочнеться о 21:15.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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