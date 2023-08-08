У списку Луческу 28 гравців

Джерело - Чемпіон.

Динамо вирушило на свій перший єврокубковий матч нового сезону - виїзний поєдинок кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Цього разу маршрут команди пролягав через Чернівці, куди біло-сині вирушили у понеділок увечері.

Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Звідти шлях пролягав через державний кордон до румунського міста Сучави, звідки чартерним рейсом динамівці вирушать до Салоніків.

На стартову гру в єврокубках цього сезону тренерський штаб "Динамо" взяв наступних гравців.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун;

Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак;

Півзахисники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані;

Нападники: Ванат, Беніто

Нагадаємо, що матч Аріс - Динамо відбудеться у четвер, 10 серпня, і розпочнеться о 21:15.