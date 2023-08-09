Ворскла може звільнити Скрипника

Скрипник міг втратити роботу вже у Львові після матчу з Рухом, який полтавці відверто провалили.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник найближчим часом може бути звільнений з посади наставника полтавської команди.

Про це повідомляє Спортивка.

Наставник біло-зелених знаходився за крок від того, щоб залишити полтавський колектив. Команда зазнала двох фіаско поспіль: спочатку вилетіла від грузинської Діли з Ліги конференцій (1:3, 2:1), а потім безславно програла на Арені Львів місцевому "Руху" (1:4).

У Львові до роздягальні Ворскли зайшов один із керівників клубу (або представник керівництва). Там відбулася жорстка розмова із футболістами. Таке ж спілкування на підвищених тонах було зафіксовано і з поки що головним тренером. При цьому Віктор Скрипник не робив із себе винного, а висловлював претензії співрозмовнику.

Емоції незабаром уляглися, тож різких кроків у Ворсклі цього разу уникли. Однак, якщо полтавська команда не виправить гру та результати у найближчих поєдинках, ймовірність відставки Віктора Скрипника дуже велика.

Віктор Скрипник після матчу проти Руху виглядав приреченим і не прийшов ні на флеш-інтерв'ю до журналістів УПЛ-ТВ, ні на пресконференцію.

Нагадаємо, Рух розгромив Ворсклу у 2 турі УПЛ. Також полтавський клуб вилетів з кваліфікації Ліги конференцій.

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