Муравський підписав повноцінний контракт із ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник ЛНЗ Назарій Муравський підписав повноцінний контракт із черкаським клубом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У другій половині минулого сезону 23-річний гравець виступав за черкащан на правах оренди із Львова.
Нова повноцінна угода сторін розрахована на один сезон.
Муравський - вихованець академії Шахтаря, який також раніше грав за Маруіполь.
Минулого сезону Першої ліги у складі ЛНЗ забив 1 гол у 9 матчах.
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Напередодні ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.