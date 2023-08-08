Муравський підписав повноцінний контракт із ЛНЗ

Півроку центрбек грав за черкаську команду в оренді

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник ЛНЗ Назарій Муравський підписав повноцінний контракт із черкаським клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У другій половині минулого сезону 23-річний гравець виступав за черкащан на правах оренди із Львова.

Нова повноцінна угода сторін розрахована на один сезон.

Муравський - вихованець академії Шахтаря, який також раніше грав за Маруіполь.

Минулого сезону Першої ліги у складі ЛНЗ забив 1 гол у 9 матчах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC LNZ CHERKASY (@fclnz)

Напередодні ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.