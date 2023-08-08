Баварія покращить пропозицію Тоттенгему щодо Кейна

Баварія не припиняє спроб підписати Гаррі Кейна.

Тоттенгем ще офіційно не відхилив останню пропозицію Баварії щодо нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Sky Sport.

Була інформація від журналіста Бена Джейкобса, що Тоттенгем відповів відмовою на останню пропозицію Баварії. Йшлося про 100 млн євро разом з бонусами. Sky заперечує, що пропозицію відхилили, а мюнхенці припинили спроби підписати англійця.

Джерело стверджує, що Баварія дуже ймовірно зробить ще одну покращену пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує підписати Кейна взимку.

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