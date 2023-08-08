Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем запропонував 30 млн фунтів Манчестер Юнайтед за 26-річного шотландського півзахисника Скотта Мактомінея.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, це перший запит "молотобійців", який був відхилений "червоними дияволами".
Переговори між клубами продовжуються. Також це стосується і Гаррі Магвайра.
Минулого сезону Скотт Мактоміней провів 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.
Нагадаємо, Моєс посварився з керівництвом Вест Гема.
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