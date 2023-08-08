Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея

Манчестер Юнайтед відхилив першу пропозицію Вест Гема

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем запропонував 30 млн фунтів Манчестер Юнайтед за 26-річного шотландського півзахисника Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, це перший запит "молотобійців", який був відхилений "червоними дияволами".

Переговори між клубами продовжуються. Також це стосується і Гаррі Магвайра.

Минулого сезону Скотт Мактоміней провів 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

Нагадаємо, Моєс посварився з керівництвом Вест Гема.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!