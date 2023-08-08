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Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея

Манчестер Юнайтед відхилив першу пропозицію Вест Гема
Сьогодні 10:29 218 0
Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея
Фото - Getty Images
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Скотт Мактоміней

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем запропонував 30 млн фунтів Манчестер Юнайтед за 26-річного шотландського півзахисника Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, це перший запит "молотобійців", який був відхилений "червоними дияволами".

Переговори між клубами продовжуються. Також це стосується і Гаррі Магвайра.

Минулого сезону Скотт Мактоміней провів 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

Нагадаємо, Моєс посварився з керівництвом Вест Гема.

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