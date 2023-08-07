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Арсенал відхилив пропозицію Монако щодо нападника Балогуна

Монегаски не відмовлятимуться від наміру підписати гравця
Сьогодні 20:56 179 0
Арсенал відхилив пропозицію Монако щодо нападника Балогуна
Фото: AFP
#Арсенал (Лондон), #Фоларiн Балогун

Джерело - The Athletic.

Арсенал не влаштувала перша офіційна пропозиція від Монако щодо форварда Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє The Athletic.

Монегаски не відмовлятимуться від наміру підписати гравця. Переговори продовжаться. Між спортивними директорами двох клубів хороші стосунки.

Інтерес до футболіста також проявляє Інтер, однак незрозуміло, чи може міланський клуб дозволити собі цей трансфер.

Раніше Челсі оголосив про підписання захисника Монако Дісасі.

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