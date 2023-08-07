Монегаски не відмовлятимуться від наміру підписати гравця

Джерело - The Athletic.

Арсенал не влаштувала перша офіційна пропозиція від Монако щодо форварда Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє The Athletic.

Монегаски не відмовлятимуться від наміру підписати гравця. Переговори продовжаться. Між спортивними директорами двох клубів хороші стосунки.

Інтерес до футболіста також проявляє Інтер, однак незрозуміло, чи може міланський клуб дозволити собі цей трансфер.

Раніше Челсі оголосив про підписання захисника Монако Дісасі.

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