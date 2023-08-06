Інтер готовий підписати форварда Арсеналу

Балогун зацікавив італійський гранд

Нападник Арсеналу Фоларін Балогун потрапив у сферу інтересів Інтера.

Про це повідомляє Sky Sport.

Міланський клуб зацікавлений у підписанні гравця збірної США після зриву трансферу форварда Вест Гема Джанлукі Скамаккі.

Каноніри запросили за свого футболіста близько 40 млн євро, тоді як нерадзуррі готові викласти 25 млн одразу і 5 млн як бонуси.

Минулого сезону на рахунку Балогуна 21 гол та 2 асисти у 37 матчах в оренді за Реймс у рамках Ліги 1.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.