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Інтер готовий підписати форварда Арсеналу

Балогун зацікавив італійський гранд
Сьогодні 11:26 275 0
Інтер готовий підписати форварда Арсеналу
Фото Getty Images
#Інтер, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Нападник Арсеналу Фоларін Балогун потрапив у сферу інтересів Інтера. 

Про це повідомляє Sky Sport.

Міланський клуб зацікавлений у підписанні гравця збірної США після зриву трансферу форварда Вест Гема Джанлукі Скамаккі.

Каноніри запросили за свого футболіста близько 40 млн євро, тоді як нерадзуррі готові викласти 25 млн одразу і 5 млн як бонуси.

Минулого сезону на рахунку Балогуна 21 гол та 2 асисти у 37 матчах в оренді за Реймс у рамках Ліги 1.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.

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