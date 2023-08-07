Матч 3 туру УПЛ Динамо - Металіст 1925 перенесено

Рішення було прийняте за взаємною згодою сторін

Джерело - Чемпіон.

Матч 3-го туру УПЛ Динамо - Металіст 1925 перенесено на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Рішення було прийняте за взаємною згодою сторін заради того, щоб кияни мали змогу краще підготуватися до виступів у3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти грецького Аріса.

Зустріч повинна була відбутися 13 серпня.

Нагадаємо, Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ.

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