Матч 3 туру УПЛ Динамо - Металіст 1925 перенесено

Джерело - Чемпіон.
Матч 3-го туру УПЛ Динамо - Металіст 1925 перенесено на невизначений термін.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Рішення було прийняте за взаємною згодою сторін заради того, щоб кияни мали змогу краще підготуватися до виступів у3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти грецького Аріса.
Зустріч повинна була відбутися 13 серпня.
Нагадаємо, Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ.
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