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Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ

Сенегальський вінгер зацікавлений в ігровій практиці
Сьогодні 18:26 363 0
Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ
#Динамо Київ

Джерело - football24.ua.

Вінгер Самба Діалло, який невдоволений кількістю ігрового часу в Динамо, може перейти в інший клуб української Прем’єр-ліги на правах оренди.

Про це повідомляє Футбол24.

Такий варіант влаштував би усі зацікавлені сторони.

У двох матчах нового сезону 20-річний сенегалець провів на полі лише 8 хвилин. На його позиції неабияка конкуренція, тому відхід у оренду виглядає розумним варіантом. Агент гравця вже говорив із цього приводу з керівництвом Біло-синіх.

Передбачається, що оренда в інший клуб УПЛ дасть гравцеві більше практики, залишивши його “під наглядом” Мірчі Луческу.

За першу команду Динамо Діалло поки що зіграв лише 31 хвилину у чотирьох матчах.

Кияни розпочали новий сезон із двох перемог в УПЛ із загальним рахунком 8:3, що дозволило їм відразу очолити турнірну таблицю. 10 серпня у Салоніках Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.

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