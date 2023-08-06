Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ

Сенегальський вінгер зацікавлений в ігровій практиці

Вінгер Самба Діалло, який невдоволений кількістю ігрового часу в Динамо, може перейти в інший клуб української Прем’єр-ліги на правах оренди.

Про це повідомляє Футбол24.

Такий варіант влаштував би усі зацікавлені сторони.

У двох матчах нового сезону 20-річний сенегалець провів на полі лише 8 хвилин. На його позиції неабияка конкуренція, тому відхід у оренду виглядає розумним варіантом. Агент гравця вже говорив із цього приводу з керівництвом Біло-синіх.

Передбачається, що оренда в інший клуб УПЛ дасть гравцеві більше практики, залишивши його “під наглядом” Мірчі Луческу.

За першу команду Динамо Діалло поки що зіграв лише 31 хвилину у чотирьох матчах.

Кияни розпочали новий сезон із двох перемог в УПЛ із загальним рахунком 8:3, що дозволило їм відразу очолити турнірну таблицю. 10 серпня у Салоніках Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.