Визначився потенційний суперник Динамо у раунді плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2023/24.
У разі успішного виступу Динамо проти кіпрського Аріса у третьому раунді, "біло-сині" зіграють проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) - Нефтчі (Азербайджан).
Перший поєдинок динамівці проведуть 24 серпня удома, матч-відповідь – 31 серпня на виїзді.
Нагадаємо, кияни розпочали новий сезон із двох перемог в УПЛ із загальним рахунком 8:3, що дозволило їм відразу очолити турнірну таблицю. 10 серпня у Салоніках Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.