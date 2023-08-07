Визначився потенційний суперник Динамо у раунді плей-оф Ліги конференцій

Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2023/24.

У разі успішного виступу Динамо проти кіпрського Аріса у третьому раунді, "біло-сині" зіграють проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) - Нефтчі (Азербайджан).

Перший поєдинок динамівці проведуть 24 серпня удома, матч-відповідь – 31 серпня на виїзді.

Нагадаємо, кияни розпочали новий сезон із двох перемог в УПЛ із загальним рахунком 8:3, що дозволило їм відразу очолити турнірну таблицю. 10 серпня у Салоніках Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.