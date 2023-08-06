Визначився четвертий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна США святкувала перемогу над Швецією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії пенальті шведки вирвали перемогу.

Збірна Швеції стала четвертим чвертьфіналістом турніру. Раніше збірна Іспанії розгромила Швейцарію, Японія переграла Норвегію, а Нідерланди переграли ПАР.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Завтра, 7 серпня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу: Англія - Нігерія та Австралія - Данія.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/8 фіналу, 6 серпня

Швеція - США 0:0 (пен. 5:4)