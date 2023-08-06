Головне
Довбик став гравцем Жирони
Сьогодні 13:53 644
Збірна США програла Швеції в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 14:48 377 1
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Сьогодні 13:24 12715
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 13:06 4069
Карпати зіграють з Буковиною: розклад матчів Першої ліги на 6 серпня
Сьогодні 10:10 369
Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня
Сьогодні 08:40 512
Динамо цікавиться півзахисником Ювентуса
Сьогодні 08:08 732
Збірна Нідерландів переграла ПАР та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:10 464
Команда Шевченка зіграла внічию з Командою Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine
Вчора 22:18 1709
Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ
Вчора 22:06 448
Прямі трансляції

Збірна США програла Швеції в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився четвертий чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 14:48 377 1
Збірна США програла Швеції в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна США святкувала перемогу над Швецією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії пенальті шведки вирвали перемогу.

Збірна Швеції стала четвертим чвертьфіналістом турніру. Раніше збірна Іспанії розгромила Швейцарію, Японія переграла Норвегію, а Нідерланди переграли ПАР.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Завтра, 7 серпня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу: Англія - Нігерія та Австралія - Данія.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 6 серпня

Швеція - США 0:0 (пен. 5:4)

Коментарі ()
Популярне зараз
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 4069
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 26227
СК Дніпро-1 - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2456
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 10193
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 5324
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 12715
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152883 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 24180
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 76588
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115927
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7711 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31901 3