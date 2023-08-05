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Збірна Іспанії розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився перший чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 10:01 124 0
Збірна Іспанії розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії святкувала впевнену перемогу над Швейцарією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь іспанок. Бонматі відкрила рахунок на 5-ій хвилині. Але досить швидко завдяки автоголу Кодіни Швейцарія зрівняла рахунок. А далі іспанки до перерви змогли забезпечити собі комфортну перевагу у три забиті м'ячі. У другому таймі зустрічі іспанки забили ще один гол. Збірна Іспанії стала першим чвертьфіналістом турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні відбудеться ще один матч 1/8 фіналу - Японія - Норвегія.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 5 серпня

Швейцарія - Іспанія 1:5 (1:4)

Голи: 0:1 - 5 Бонматі, 1:1 - 11 Кодіна (авт), 1:2 - 17 Редондо, 1:3 - 36 Бонматі, 1:4 - 45 Кодіна, 1:5 - 70 Ермосо

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