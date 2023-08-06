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Збірна Нідерландів переграла ПАР та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився третій чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 07:10 178 0
Збірна Нідерландів переграла ПАР та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нідерландів святкувала перемогу над ПАР у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:0. У першому таймі швидкий гол забила Рорд. А у середині другого тайму Беренстейн подвоїла рахунок.

Збірна Нідерландів стала третім чвертьфіналістом турніру. Раніше збірна Іспанії розгромила Швейцарію, а Японія переграла Норвегію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні, 6 серпня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч 1/8 фіналу: Швеція - США.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 6 серпня

Нідерланди - ПАР 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Рорд, 2:0 - 68 Беренстейн

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