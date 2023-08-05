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Минай - ЛНЗ 0:3: огляд матчу

Огляд матчу Минай - ЛНЗ
Сьогодні 19:55 273 0
Минай - ЛНЗ 0:3: огляд матчу
#ЛНЗ Черкаси, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру УПЛ Минай вдома поступився ЛНЗ.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 04 серпня

Минай - ЛНЗ Черкаси 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бойко, 0:2 - 54 Прядун, 0:3 - 79 Бойко

Попередження: Булеза, 53 – Муравський, 16, Прядун, 48, Пеньков, 81

Минай: Ольховий – Булеза (Ременяк, 57), Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинський, 56) – Твердохліб, Ралюченко, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 69) – Вишневський (Гечев, 46).

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравський (Насонов, 85), Лопирьонок, Стасюк – Хамелюк – Савін (Пасіч, 61), Тищенко (Олійник, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумець, 71) – Прядун (Нич, 62).

Раніше Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.

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