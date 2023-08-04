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Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ

Друга поспіль перемога Динамо в УПЛ
Сьогодні 18:59 87 0
Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь поступилась Динамо у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:2.

Відзначимо, що Оболонь догравала матч у меншості - на 73-й хвилині арбітр за другу жовту картку вилучив Віталія Грушу.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 04 серпня

Оболонь - Динамо Київ 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 20 Ванат, 0:2 - 31 Ярмоленко (пен), 1:2 - 44 Черненко, 1:3 - 45+5 Буяльський, 2:3 - 50 Карась, 2:4 - 76 Ярмоленко

Оболонь: Федорівський – Вовкун, Приймак, Лук’янчук – Мединський, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко – Тарануха, Суханов

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Нагадаємо, Динамо у 1 колі обіграло Минай, а Оболонь розписала мирову з Колосом.

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