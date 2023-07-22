ПСЖ впевнений, що Мбаппе домовився з Реалом про перехід

У ПСЖ переконані, що Кіліан Мбаппе вже погодився приєднатися наступного літа до Реала у якості вільного агента.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей крок сприймають у клубі як "величезну зраду" після того, як футболіст сказав, що ніколи не піде безплатно.

Через це француза не опинилося в заявці на турне в Японії.

ПСЖ візьме лише тих гравців, які "віддані клубу, хочуть бути в клубі та вважають, що жоден гравець не є важливішим за клуб".

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