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Оболонь - Динамо 2:4: огляд матчу

Огляд матчу Оболонь - Динамо
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Оболонь - Динамо 2:4: огляд матчу
#Динамо Київ, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь поступилась Динамо у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 04 серпня

Оболонь - Динамо Київ 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 20 Ванат, 0:2 - 31 Ярмоленко (пен), 1:2 - 44 Черненко, 1:3 - 45+5 Буяльський, 2:3 - 50 Карась, 2:4 - 76 Ярмоленко

Оболонь: Федорівський – Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лук’янчук, Мороз – Черненко, Слободян (Нагієв, 84), Прокопенко, Мединський (Осман, 84), Тарануха (Груша, 63) – Суханов (Краснопір, 63).

Динамо": Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 82) – Сидорчук (Бражко, 64), Шапаренко (Шепелєв, 64), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 46), Ярмоленко – Ванат (Діалло, 82).

Попереджені: Мороз (31), Груша (69), Мединський (80) – Кабаєв (22), Сидорчук (58), Шепелєв (78), Дубінчак (80), Вівчаренко (88).

Вилучений: Груша (73, друге попередження).

Нагадаємо, Динамо у 1 колі обіграло Минай, а Оболонь розписала мирову з Колосом.

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