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Скрипник: Ми грали для Ворскли, для себе, для наших уболівальників

За сумою двох поєдинків перемогу здобула Діла
Сьогодні 09:02 205 0
Скрипник: Ми грали для Ворскли, для себе, для наших уболівальників
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла на виїзді поступилась грузинській Ділі у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Головний тренер полтавців Віктор Скрипник прокоментував виліт своєї команди з Ліги конференцій.

"По-перше, я хочу подякувати тим уболівальникам, які за нас вболівали. Також хочу привітати команду суперника з виходом у наступну стадію. Рахунок по грі... Ті очікування, від Ворскли — ми живемо в реаліях і знаємо як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво, ми граємо як можемо. 

  Рух - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Терпимо, але завжди є людський фактор. Якась індивідуальна помилка призводить до голу, і це дуже прикро. Проте я хочу подякувати своїй команді за те, що вона билася, хотіла. Суперник по ділу нас переміг. Так що комплімент команді господарів. Для нас це може бути хороший урок.

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Ми знаємо свій розклад. У неділю ми вже граємо свій чемпіонат, наше завдання - зібратися, відновитися і якомога краще зіграти на виїзді, хоча я знаю як важко грати у Львові. Дві доби діставатися сюди на гру. Це ні в якому разі не відмовка. Такі ігри додадуть молодій команді досвіду. А так все по грі. Не треба нам в докір говорити, що ми повинні були. Ми нічого не повинні. Ми грали для Ворскли, для себе, для наших уболівальників.

Нам шкода, що ми програли, бажаю удачі команді суперників. У нас кожна гра на виїзді. "Діла" - домашня команда, трибуни підганяють. Була невпевненість припуститися вирішальної помилки. Якщо ти боїшся помилитися — ти завжди помилишся. У будь-якій країні є свої хороші команди з поставленою грою. Тої майстерності, яку ми показали, виявилось недостатньо", - сказав Скрипник.

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