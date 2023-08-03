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Експрезиденту Ворскли Жеваго повідомили про підозру у хабарі голові Верховного суду

Сьогодні 15:41 226 0
Експрезиденту Ворскли Жеваго повідомили про підозру у хабарі голові Верховного суду
#Костянтин Жеваго, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Власнику групи Фінанси і кредит, який перебуває у Франції, про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Про це повідомляє НАБУ.

Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Раніше голову Верховного суду Князева було викрито на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів.

Повідомлялося, що Швейцарія заарештувала активи експрезидента Ворскли Жеваго.

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