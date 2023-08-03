Минай вийшов із телепулу УПЛ

Минай покинув телепул, який раніше підтримав, вже після 1-го туру Української Прем’єр-ліги.

На офіційному сайті УПЛ в трансляторах найближчого домашнього матчу закарпатського клубу значаться YouTube, Суспільне:Спорт та Спорт 1. Раніше аналогічним чином вчинив Рух, який вирішив транслювати свої домашні матчі на тих же платформах.

За інформацією KDK, Минай не проти ідеї телепулу, але клубу не по кишені вартість продакшену, яку заявила MEGOGO.

Раніше MEGOGO відмовився приймати сигнал з матчів Миная через низьку якість картинки.

Найближчий матч Минай проведе вдома проти ЛНЗ. Гра відбудеться у суботу, 5 серпня.