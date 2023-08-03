Головне
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 15:38 407
Минай вийде з телепулу УПЛ
Сьогодні 13:10 676
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:38 3580
Михайлюк отримав пропозицію від Бостона
Сьогодні 10:20 463
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною
Сьогодні 00:49 1720
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Вчора 22:44 2118 3
Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України
Вчора 20:15 1273
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 1148
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Вчора 18:49 3982
Полісся оголосило про перехід Назаренка
Вчора 18:30 547
Прямі трансляції

Минай вийшов із телепулу УПЛ

Сьогодні 17:40 267 0
Минай вийшов із телепулу УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.uа.

Минай покинув телепул, який раніше підтримав, вже після 1-го туру Української Прем’єр-ліги.

На офіційному сайті УПЛ в трансляторах найближчого домашнього матчу закарпатського клубу значаться YouTube, Суспільне:Спорт та Спорт 1. Раніше аналогічним чином вчинив Рух, який вирішив транслювати свої домашні матчі на тих же платформах.

За інформацією KDK, Минай не проти ідеї телепулу, але клубу не по кишені вартість продакшену, яку заявила MEGOGO.

Раніше MEGOGO відмовився приймати сигнал з матчів Миная через низьку якість картинки.

Найближчий матч Минай проведе вдома проти ЛНЗ. Гра відбудеться у суботу, 5 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 8179
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 3580
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО 3982
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО 20368
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 8240
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 22664
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7679 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19127 7
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20447 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28349
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25230
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60098