MEGOGO відмовився приймати сигнал з матчів Миная через низьку якість картинки

У компанії не захотіли співпрацювати з підрядником Миная Наживо TV

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO відмовився від приймання сигналу з матчів Миная.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У компанії не захотіли співпрацювати з підрядником Миная Наживо TV, який мав виробляти трансляції для клубу. Причина - дуже низька якість картинки від підрядника.

Саме Наживо TV організовував трансляцію стикового матчу між Вересом та Металургом на ютубі рівненського клубу.

Верес планував працювати з Наживо на постійній основі.

Нагадаємо, Минай вийде з телепулу УПЛ.

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