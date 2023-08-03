MEGOGO відмовився приймати сигнал з матчів Миная через низьку якість картинки

Джерело - Чемпіон.
MEGOGO відмовився від приймання сигналу з матчів Миная.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У компанії не захотіли співпрацювати з підрядником Миная Наживо TV, який мав виробляти трансляції для клубу. Причина - дуже низька якість картинки від підрядника.
Саме Наживо TV організовував трансляцію стикового матчу між Вересом та Металургом на ютубі рівненського клубу.
Верес планував працювати з Наживо на постійній основі.
Нагадаємо, Минай вийде з телепулу УПЛ.
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