Матчі Миная будуть транслюватись на ютубі

Джерело - Чемпіон.

Минай вийде з телепулу УПЛ, у якому було 12 клубів.

Про це повідомляє KDK.

Закарпатський клуб повідомив лігу, що вони не проти ідеї телепулу, але не витягують вимоги щодо продакшену (відповідно, його вартість), які поставило MEGOGO.

Починаючи з 2-го туру матчі Миная будуть транслюватись на ютубі, регіональних каналах Суспільного і Спорт 1, як і матчі Руха.

Раніше Динамо переграло Минай у 1 турі УПЛ.

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