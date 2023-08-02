Матвієнко пояснив забитий гол у ворота Вереса

Шахтар забив чистий гол у ворота Вереса у 2 турі УПЛ.

Про це розповів автор голу Микола Матвієнко.

"Я взяв м’яч, підійшов до арбітра, він мені демонстративно показав на свисток і запитав, чи битиму я по свистку? Я відповів, що ні, поставив м’яч і пробив.

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Це вже питання до футболістів Вереса, чому вони там не розібралися, але ніяк не до судді та не до мене", - відзначив Матвієнко.