Головне
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 773
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Сьогодні 22:44 116 1
Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України
Сьогодні 20:15 786
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Сьогодні 18:49 2328
Полісся оголосило про перехід Назаренка
Сьогодні 18:30 332
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 667
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 14:09 4307
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Сьогодні 13:17 572
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 12:41 7004
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Сьогодні 12:20 484
Прямі трансляції

Матвієнко пояснив забитий гол у ворота Вереса

Микола Матвієнко прокоментував інцидент із забитим голом зі штрафного у ворота Вереса
Сьогодні 22:28 212 1
Матвієнко пояснив забитий гол у ворота Вереса
#Верес, #Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар забив чистий гол у ворота Вереса у 2 турі УПЛ.

Про це розповів автор голу Микола Матвієнко.

"Я взяв м’яч, підійшов до арбітра, він мені демонстративно показав на свисток і запитав, чи битиму я по свистку? Я відповів, що ні, поставив м’яч і пробив.

Важливо: Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО

Це вже питання до футболістів Вереса, чому вони там не розібралися, але ніяк не до судді та не до мене", - відзначив Матвієнко.

Раніше Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 6786
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 4307
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 7004
Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 2696
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7927
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21686
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22621
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152702 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22133 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35076 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88727 4
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10675 2