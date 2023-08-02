Ракув зустрінеться з Карабахом, Астана зіграє з Динамо Загребом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, завітає в гості до Карабаха.

Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на 2 серпня:

17:00 Астана - Динамо Загреб

19:00 Карабах - Ракув

20:00 Генк - Серветт

20:00 Маккабі Хайфа - Шериф

20:00 Молде - ГІК

20:00 Хекен - Клаксвік

21:00 Копенгаген - Брейдаблік

21:30 Галатасарай - Жальгіріс

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