Ракув зустрінеться з Карабахом, Астана зіграє з Динамо Загребом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, завітає в гості до Карабаха.
Розклад матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на 2 серпня:
17:00 Астана - Динамо Загреб
19:00 Карабах - Ракув
20:00 Генк - Серветт
20:00 Маккабі Хайфа - Шериф
20:00 Молде - ГІК
20:00 Хекен - Клаксвік
21:00 Копенгаген - Брейдаблік
21:30 Галатасарай - Жальгіріс
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