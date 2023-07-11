Миколенко: Лемпард - хороша людина, яка дала мені шанс грати в Евертоні

Колишній тренер Евертона Френк Лемпард дав Віталію Миколенко впевненість.

Про це українець розповів порталу Sport Arena.

Я не можу казати які вони тренери. З Бенітесом я працював 10 днів, з яких я 10 днів не розумів, де знаходжуся, а з Лемпардом я працював майже рік. Він хороша людина, яка дала мені шанс в Евертоні саме грати - не так, що один матч граєш, другий - ні. Був момент, коли у всіх були матчі збірних, а в нас не було через перенесення. Лемпард викликав мене до кабінету, показав мою нарізку хороших моментів з Ліги чемпіонів - проти Баварії, Барселони, з матчів за збірну.