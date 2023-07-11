Миколенко: Лемпард - хороша людина, яка дала мені шанс грати в Евертоні

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Евертона Френк Лемпард дав Віталію Миколенко впевненість.
Про це українець розповів порталу Sport Arena.
Я не можу казати які вони тренери. З Бенітесом я працював 10 днів, з яких я 10 днів не розумів, де знаходжуся, а з Лемпардом я працював майже рік. Він хороша людина, яка дала мені шанс в Евертоні саме грати - не так, що один матч граєш, другий - ні. Був момент, коли у всіх були матчі збірних, а в нас не було через перенесення. Лемпард викликав мене до кабінету, показав мою нарізку хороших моментів з Ліги чемпіонів - проти Баварії, Барселони, з матчів за збірну.
Актуально: Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона
Френк сказав мені: "Дивись, ти топовий гравець. Мало хто в Евертоні грав на такому рівні. Ти топовий гравець, тобі просто треба трохи розслабитись". І наступний матч я граю в стартовому складі, і після цього всі ігри того сезону провів в основі. Напевно, Лемпард дав мені впевненість", - сказав Миколенко.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!