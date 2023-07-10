Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона

Джерело - Tribuna.com.
Український захисник Віталій Миколенко у складі Евертона не поїхав на тренувальний збір у Швейцарію через пошкодження.
Про це повідомляє The Bobble.
Збір триватиме 5 днів. Раніше пресслужба при оголошенні списку гравців зазначала, що деякі футболісти пропускатимуть цей етап підготовки через довге перебування у збірних або пошкодження.
Миколенко разом з Мейсоном Голгейтом не візьмуть участь у зборі саме з огляду на проблеми зі здоров’ям - в обох є незначні травми. Вони перебуватимуть на клубній базі.
24-річний фулбек у минулому сезоні провів 35 матчів за Евертон.