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Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона

Сьогодні 18:39 121 0
Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Tribuna.com.

Український  захисник Віталій Миколенко у складі Евертона не поїхав на тренувальний збір у Швейцарію через пошкодження.

Про це повідомляє The Bobble.

Збір триватиме 5 днів. Раніше пресслужба при оголошенні списку гравців зазначала, що деякі футболісти пропускатимуть цей етап підготовки через довге перебування у збірних або пошкодження.

Миколенко разом з Мейсоном Голгейтом не візьмуть участь у зборі саме з огляду на проблеми зі здоров’ям - в обох є незначні травми. Вони перебуватимуть на клубній базі.

24-річний фулбек у минулому сезоні провів 35 матчів за Евертон.

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