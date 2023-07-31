Суарес: Ми з Мессі мріємо завершити кар'єру разом

Уругваєць розповів про бажання грати з Мессі

Форвард Греміо Луїс Суарес сподівається возз'єднатися з Ліонелем Мессі в Інтер Маямі.

Про це він розповів у етері уругвайського телешоу Punto Penal.

"Ми з Мессі мріємо завершити кар'єру разом. Це було те, що ми завжди планували, коли були в Барселоні. А потім я перейшов в Атлетіко, а він - у ПСЖ. Ми мріяли про це і говорили про те, що після Барселони поїдемо в Сполучені Штати, але тоді нічого не сталося.

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Тепер він прийняв рішення поїхати туди. Судячи з того, що ви бачите, він виглядає щасливим. Ми сподіваємося, що в якийсь момент така можливість буде", - сказав Суарес.

Повідомлялося, що Суарес домовився з Греміо про розрив контракту.

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