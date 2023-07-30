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Суарес домовився з Греміо про розрив контракту

Однак все станеться лише взимку
Сьогодні 21:56 120 0
Суарес домовився з Греміо про розрив контракту
#Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський нападник Луїс Суарес домовився з бразильським Греміо про розірвання контракту у грудні 2023-го року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода між сторонами добігала до кінця в грудні 2024-го році, однак клуб та футболіст дійшли згоди у цьому питанні.

Романо додає, що Інтер Маямі досі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса на правах вільного агента. Це може трапитися якраз на початку 2024-го року.

Раніше герони намагалися оформити перехід Суареса, але угода зірвалася.

Додамо, що наразі за Інтер виступають колишні одноклубники 36-річного уругвайця: Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.

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