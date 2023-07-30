Суарес домовився з Греміо про розрив контракту

Джерело - Чемпіон.
Уругвайський нападник Луїс Суарес домовився з бразильським Греміо про розірвання контракту у грудні 2023-го року.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Угода між сторонами добігала до кінця в грудні 2024-го році, однак клуб та футболіст дійшли згоди у цьому питанні.
Романо додає, що Інтер Маямі досі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса на правах вільного агента. Це може трапитися якраз на початку 2024-го року.
Раніше герони намагалися оформити перехід Суареса, але угода зірвалася.
Додамо, що наразі за Інтер виступають колишні одноклубники 36-річного уругвайця: Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.
Luis Suarez has agreed with Gremio to terminate his contract in December 2023; despite deal expiring in December 2024. 👋🏻🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023
👚🇺🇸 Inter Miami remain interested in signing Suarez as free agent for 2024, after deal collapsed this summer. pic.twitter.com/uwcqt1Mvu8