Суарес домовився з Греміо про розрив контракту

Уругвайський нападник Луїс Суарес домовився з бразильським Греміо про розірвання контракту у грудні 2023-го року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода між сторонами добігала до кінця в грудні 2024-го році, однак клуб та футболіст дійшли згоди у цьому питанні.

Романо додає, що Інтер Маямі досі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса на правах вільного агента. Це може трапитися якраз на початку 2024-го року.

Раніше герони намагалися оформити перехід Суареса, але угода зірвалася.

Додамо, що наразі за Інтер виступають колишні одноклубники 36-річного уругвайця: Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.

