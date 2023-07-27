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Інтер Маямі не зміг підписати Суареса

Суарес залишиться у Бразилії
Сьогодні 15:55 160 0
Інтер Маямі не зміг підписати Суареса
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Футбольні трансфери, #Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі не зміг підписати форварда Греміо Луїса Суареса, який є другом Ліонеля Мессі. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Президент Греміо, за який виступає уругваєць, заявив, що нападник до кінця року залишається в Бразилії.

"Ця мильна опера закінчилася, Луїс залишається з нами до грудня. Угоди з "Інтером" не буде", – зазначили у Греміо.

Напередодні Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед.

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