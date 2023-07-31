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Барселона планує поскаржитися в УЄФА, якщо ПСЖ підпише Дембеле

ПСЖ може активувати клаусулу Усмана Дембеле
Сьогодні 16:24 204 0
Барселона планує поскаржитися в УЄФА, якщо ПСЖ підпише Дембеле
Фото: Getty Images
#Барселона, #Усман Дембеле

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона готова виступити проти ПСЖ, якщо паризький клуб активує пункт про відступні в контракті вінгера каталонців Усмана Дембеле. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo

Включно з сьогоднішнім днем клаусула француза складає 50 мільйонів євро, а вже завтра становитиме 100 млн.

Днями президент і спортивний директор Барселони провели термінову зустріч з гравцем, в ході якої намагалися переконати його залишитися, але сьогодні стало відомо, що Усман прийняв покращену пропозицію паризького клубу.

Якщо сьогодні ПСЖ активує клаусулу та підпише Дембеле за 50 млн євро, то Барселона звернеться до УЄФА з вимогою провести розслідування щодо того, чи дотримуються парижани правил фінансового фейр-плей і звідки вони отримують свої фінансові ресурси.

Повідомлялося, що Дембеле повідомив партнерам по Барселоні про перехід у ПСЖ.

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