Вінгер Барселони Усман Дембеле погодився перейти у ПСЖ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Паризький клуб та гравець усно домовилися про підписання контракту на 5 років.

ПСЖ вже надіслав офіційного листа Барселоні, щоб повідомити про свій намір активувати пункт з відступними, які становлять 50 мільйонів євро.

Сьогодні, 31 липня, останній день, коли є можливість активувати клаусулу в контракті Дембеле з Барселоною.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵



PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.



PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf