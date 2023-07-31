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Дембеле повідомив партнерам по Барселоні про перехід у ПСЖ

Сьогодні 10:01 140 0
Дембеле повідомив партнерам по Барселоні про перехід у ПСЖ

ПСЖ надіслав Барселоні листа з проханням про дозвіл на трансферні переговори з Усманом Дембеле.

Про це повідомляє COPE.

Сам футболіст вже сказав деяким гравцям Барселони, що планує перейти в ПСЖ та може вже не їхати до Лас-Вегаса на товариський матч з Міланом, який відбудеться 2 серпня.

Головний тренер іспанського клубу Хаві робить все можливе, щоб Дембеле залишився в команді, він кілька разів зустрічався з гравцем на зборах команди в США.

У контракті Дембеле прописана сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро, 31 липня - останній день, коли можна активувати клаусулу.

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