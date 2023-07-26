Джерело - Чемпіон.
Брайтон підписав бразильського центрального захисника Фіорентини Ігора Жуліо.
Про це повідомляє пресслужба "чайок".
Сторони підписали контракт на чотири роки.
We are delighted to announce the signing of central-defender Igor Julio from Fiorentina on undisclosed terms! 🤝 #BHAFC— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 26, 2023
Нагадаємо, Челсі близький до підписання гравця Брайтона.
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