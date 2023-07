Брайтон підписав бразильського центрального захисника Фіорентини Ігора Жуліо.

Про це повідомляє пресслужба "чайок".

Сторони підписали контракт на чотири роки.

We are delighted to announce the signing of central-defender Igor Julio from Fiorentina on undisclosed terms! 🤝 #BHAFC