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Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора

Сторони підписали контракт на чотири роки
Сьогодні 19:16 190 0
Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора
#Брайтон, #Ігор, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Брайтон підписав бразильського центрального захисника Фіорентини Ігора Жуліо.

Про це повідомляє пресслужба "чайок".

Сторони підписали контракт на чотири роки.

Нагадаємо, Челсі близький до підписання гравця Брайтона.

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