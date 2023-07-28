Ювентус виключений з Ліги конференцій

Джерело - УЄФА.
УЄФА виключила Ювентус з Ліги конференцій на сезон-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Після розслідування в УЄФА встановили, що клуб порушив мирову угоду щодо дотримання фінансового фейр-плей, підписану в серпні 2022 року.
Через це клуб не допущений до єврокубків у наступному сезоні. Ювентус став 7-м у Серії А через очковий штраф і мав зіграти у Лізі конференцій.
Також клуб оштрафований на 20 мільйонів євро. З цієї суми 10 мільйонів є умовними та будуть стягнені, лише якщо річна фінансова звітність клубу за 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не буде відповідати вимогам бухгалтерського обліку.
Нагадаємо, Ювентус готує трансфер захисника Ноттінгем Форест.
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