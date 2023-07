Барселона може підписати захисника на грозі з продажу Дембеле

Барселона може підписати правого захисника після продажу Усмана Дембеле, який погодився на перехід у ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Пріоритетним варіантом на цю позицію вважається Жоау Канселу з Манчестер Сіті.

In case Ousmane Dembélé leaves Barça and accepts Paris Saint-Germain move, part of the budget could be used for the new right back with João Cancelo as top priority 🔵🔴 #FCB



🇪🇸 Iván Fresneda is the other option in Barça list.



…Cancelo has always been and remains the priority. pic.twitter.com/9PAtp8PYz2