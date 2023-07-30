Барселона розгромила Реал у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Барселона здобула розгромну перемогу над Реалом у межах контрольної зустрічі.
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь каталонців.
Вінісіус, який хоче стати новим пенальтистом Реала, не реалізував 11-метровий удар.
Контрольний матч
30 липня
Реал Мадрид - Барселона 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Дембеле, 0:2 - 85 Марін, 0:3 - 90+1 Торрес
Нереалізований пенальті: Вінісус 20
Нагадаємо, Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів.
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