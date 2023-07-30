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Барселона розгромила Реал у товариському матчі

Вінісіус не реалізував пенальті
Сьогодні 09:54 267 0
Барселона розгромила Реал у товариському матчі
#Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Барселона здобула розгромну перемогу над Реалом у межах контрольної зустрічі.

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь каталонців.

Вінісіус, який хоче стати новим пенальтистом Реала, не реалізував 11-метровий удар.

Контрольний матч
30 липня

Реал Мадрид - Барселона 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Дембеле, 0:2 - 85 Марін, 0:3 - 90+1 Торрес

Нереалізований пенальті: Вінісус 20

Нагадаємо, Барселона тимчасово допущена до Ліги чемпіонів.

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