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ЛНЗ - Чорноморець 0:2: огляд матчу ВІДЕО

Дебютант УПЛ програв у першому матчі
Сьогодні 20:25 219 0
ЛНЗ - Чорноморець 0:2: огляд матчу ВІДЕО
#ЛНЗ Черкаси, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги черкаський ЛНЗ вдома поступився одеському Чорноморцю. 

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 30 липня

ЛНЗ - Чорноморець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Бойчук, 0:2 - 65 Шпорн

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка (Олійник, 82), Савін (Пасіч, 63), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Штогрін, 61), Кузик, Шпорн, Ієде (Хадіда, 83), Бойчук

Попередження: Савін, Хамелюк, Копил – Гучек, Шпорн, Васильєв

Напередодні донецький Шахтар мінімально здолав Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.

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