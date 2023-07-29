Шахтар мінімально здолав Металіст 1925 у 1 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у межах 1-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:2 на користь "гірників".
Чемпіонат України - УПЛ
29 липня, 1 тур
Металіст 1925 - Шахтар 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Матвієнко, 0:2 - 47 Траоре, 1:2 - 56 Юсов
Склади команд:
Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Курило, Ткачук, Жичиков – Бичек (Арі 62), Вачіберадзе, Кравченко (А. Ткачук 24) – Юсов, Сидоров (Абдуллаєв 59), Русин
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Дмитренко, Ігор, Чирук, Островьский
Шахтар: Різник – Топалов (Педріньйо 79), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі – Кащук (Невертон 73), Зубков, Бондаренко, Криськів – Траоре (Келсі 72), Сікан (Кастілло 87)
Запасні: Пузанков, Твардовський, Фарина, Глущенко, Тоіров
Попередження: Бондаренко 27, Траоре 63, Ткачук 71, Безуглий 90, Русин 90+3
Раніше Рух вирвав перемогу в Зорі.
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