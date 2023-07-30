Чорноморець переграв ЛНЗ у 1 турі УПЛ

Дебютант УПЛ програв у першому матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги черкаський ЛНЗ вдома поступився одеському Чорноморцю.

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів

Матч завершився з рахунком 260 на користь одеської команди. У першому таймі матчу з передачі Кузика Бойчук відкрив рахунок. У другому таймі Шпорн подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 30 липня

ЛНЗ - Чорноморець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Бойчук, 0:2 - 65 Шпорн

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка (Олійник, 82), Савін (Пасіч, 63), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Штогрін, 61), Кузик, Шпорн, Ієде (Хадіда, 83), Бойчук

Попередження: Савін, Хамелюк, Копил – Гучек, Шпорн, Васильєв

Напередодні донецький Шахтар мінімально здолав Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.