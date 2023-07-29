Назаренко: Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1

Колишній півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко приєднається до Полісся.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Мені зателефонували вчора ввечері та сказали, що мене відпускають, от і все. Я поїхав, забрав документи. Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1. Були переговори між Поліссям та Дніпром-1. Полісся хотіло забрати мене якомога раніше. Я з командою будуть лише післязавтра", - сказав Назаренко.