Назаренко: Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1

Джерело - Український футбол.
Колишній півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко приєднається до Полісся.
Про це він розповів порталу Український футбол.
"Мені зателефонували вчора ввечері та сказали, що мене відпускають, от і все. Я поїхав, забрав документи. Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1. Були переговори між Поліссям та Дніпром-1. Полісся хотіло забрати мене якомога раніше. Я з командою будуть лише післязавтра", - сказав Назаренко.
Раніше Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ.
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