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Назаренко: Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1

Експівзахисник Дніпра-1 розповів про перехід у Полісся
Вчора 23:39 244 0
Назаренко: Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1
#Полісся, #СК Дніпро-1, #Олександр Назаренко

Джерело - Український футбол.

Колишній півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко приєднається до Полісся.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Мені зателефонували вчора ввечері та сказали, що мене відпускають, от і все. Я поїхав, забрав документи. Ми за взаємною згодою розірвали контракт із Дніпром-1. Були переговори між Поліссям та Дніпром-1. Полісся хотіло забрати мене якомога раніше. Я з командою будуть лише післязавтра", - сказав Назаренко.

Раніше Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ.

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