Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Сьогодні 18:48 742
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Сьогодні 21:35 126
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Сьогодні 20:33 732
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Сьогодні 20:01 218
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Сьогодні 19:30 219
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 19:15 609
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Сьогодні 18:57 272
Збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Сьогодні 17:44 426
Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:07 846
Шахтар заявив на сезон 32 футболісти
Сьогодні 15:22 412
Прямі трансляції

Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ

Полісся виграло перший матч в УПЛ
Сьогодні 21:35 126 0
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
#Верес, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полісся здобуло перемогу над Вересом у межах 1-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Обидві команди закінчували матч вдесятьох.

Чемпіонат України - УПЛ
28 липня, 1 тур

Верес - Полісся 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Макуана, 0:2 - 39 Будківський

Склади команд:

Верес: Паст – Гагун, Жуліо Сезар, Курко, Балан – Кухарук (Шестаков 74), Кучеров – В. Шарай (Дахновський 74), Яго (С. Шарай 80), Блізніченко – Гайдучик (Марусич 46).

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Хондак, Шух, Гакман, Шевченко.

Полісся: Бойко – Смоляков, Гітченко, Кушніренко, Шабанов, Кравченко – Танковський (Крушинський 84), Огіря – Макуана (Янаков 73), Будківський, Козак (Шастал 72).

Запасні: Морозко, Мустафаєв, Шаповал, Микитюк, Кудрик, Поспєлов.

Попередження: Балан 28, Кравченко 30, Шестаков 83, Балан 87 (друга жовта)

Червона картка: Гітченко 57, Балан 87

На 89-й хвилині матч був призупинений через повітряну тривогу.

Раніше Оболонь та Колос розписали мирову.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5274
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9337
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій 5309
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3614
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15224
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 4744
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16827 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152526 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41184
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16002
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23192
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74923